В региональном этапе всероссийского конкурса детского рисунка «Эколята – друзья и защитники природы» приняли участие более 200 юных северян

210 юных северян приняли участие в региональном этапе всероссийского конкурса детского рисунка «Эколята – друзья и защитники природы». Его проводил центр «Лапландия» со 2 ноября 2020 года по 25 января 2021 года.

Школьники и дошкольники из Мурманска, Кировска, Апатитов, Мончегорска, Оленегорска, Полярных Зорь, ЗАТО Александровск, Североморск и Видяево, Кольского, Кандалакшского, Ловозерского, Печенгского и Терского районов ранее стали победителями муниципальных этапов.

Детские рисунки – о любви к природе и защите окружающей среды. Юные художники изобразили одного или несколько сказочных героев-Эколят (Умница, Шалун, Тихоня и Ёлочка). По условиям конкурса участникам необходимо показать заботу одного или несколько сказочных героев-Эколят о природе, продемонстрировать, как они приходят на помощь природе в той или иной ситуации.

В старшей возрастной категории победу разделили воспитанница Центра детского творчества Терского района Елизавета Колесникова, Александра Паршина из мурманской гимназии №1 и Никита Точилин из североморской гимназии №1.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, в младшей возрастной категории победителями стали воспитанник детского сада №4 г. Мурманска Мухаммад Велиев, Владислав Петров из детского сада №41 ЗАТО г. Североморск, а также Максим Важинский из детсада №57 г. Мурманска.

Рисунки ребят вышли в финальный – всероссийский – этап конкурса.