В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по химии приняли участие представители шести муниципалитетов

На базе Мурманского государственного технического университета 19 и 20 января состоялся региональный этап всероссийской олимпиады школьников по химии. В олимпиаде участвовал 21 ученик 9-11-х классов из шести муниципальных образований Мурманской области.

Отличительной особенностью олимпиады по химии является возможность не только продемонстрировать полученные на уроках химии теоретические знания, но и применить их на практике – своими руками выполнить сложные химические эксперименты, используя современные методики, реактивы и оборудование.

В рамках первого тура школьники выполняли задания теоретического характера: решали занимательные химические задачи, определяли химические элементы и вещества, изображали структурные формулы, вычисляли массовые доли химических элементов.

На практическом туре юные химики решали экспериментальные химические задачи. После соревновательных туров члены жюри регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по химии провели разбор олимпиадных заданий.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, по итогам регионального этапа будут определены победители, которые представят Мурманскую область на заключительном этапе.