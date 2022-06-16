В региональном Фонде развития промышленности запущены программы льготных займов и возмещения процентов по кредитам, привлеченным на пополнение оборотных средств.

Фонд развития промышленности Мурманской области сформирован на базе некоммерческой микрокредитной компании «Фонд развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области» с целью оказания финансовой поддержки хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность в сфере промышленности на территории Мурманской области.

Так, производители хлебобулочной и молочной продукции Мурманской области могут воспользоваться льготными займами в сумме до 20 млн рублей по ставке 5% годовых на срок до 5 лет. На эти цели на первоначальном этапе выделено 70 млн рублей. Идёт приём документов.

Также объявлен приём документов на компенсацию хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность в сфере промышленности, части затрат на уплату процентов по банковским кредитным договорам, заключенным в целях пополнения оборотных средств.

Потенциальные получатели поддержки: хозяйствующие субъекты, зарегистрированные не позднее 2 лет до даты обращения в фонд развития промышленности и осуществляющие виды экономической деятельности, относящихся к разделу ОКВЭД С «Обрабатывающие производства» (за исключением классов 10, 11, 12, 18, 19, групп 20.53, 20.59, 24.46, подгруппы 20.14.1).

Предприятие должно являться налогоплательщиком Мурманской области, не иметь задолженности перед бюджетом по налогам, сборам, страховым взносам с учетом пеней, штрафов и процентов более 50 тыс. рублей.

Условия поддержки:

− период действия меры поддержки: 2022 год, кредитный договор или дополнительное соглашение к кредитному договору должны быть заключены не ранее 21.04.2022;

− размер финансовой поддержки составляет до 90 % затрат субъекта промышленности на уплату процентов по кредиту, но не более размера ключевой ставки ЦБ РФ, установленной на дату уплаты процентов по кредитному договору;

− общий размер кредитных обязательств субъекта промышленности по кредитному договору составляет от 5 до 250 млн рублей;

− совокупный объем финансовой поддержки на одного субъекта промышленности не превышает 50 млн рублей;

− компенсация процентов осуществляется ежемесячно в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты обращения в фонд развития промышленности.

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, общий объём поддержки совместно с выделенными средствами со стороны Минпромторга России составит 86,4 млн рублей.

Для детальных консультаций по указанным займам необходимо обращаться в НМКК «ФОРМАП» по телефону 8 (8152) 41-11-22.