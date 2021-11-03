В региональном комитете по тарифному регулированию стартовала тарифная кампания на 2022 год

Несмотря на неконтролируемый рост цен на топливо, а также на отдельные виды товаров и услуг (строительные материалы, ремонтные работы), тарифы для населения будут установлены на доступном уровне и исключительно в пределах, утверждённых правительством Российской Федерации индексов роста платы граждан.

Как и в предыдущие годы, тарифы на коммунальные ресурсы и плата граждан за коммунальные услуги в 2022 году изменятся только с 1 июля.

При определении экономически обоснованных тарифов экспертами комитета проводится детальный анализ всех заявляемых регулируемыми организациями расходов, в целях исключения экономически необоснованных и не подлежащих к учёту в тарифах.

Традиционно тарифы на ресурсы устанавливаются комитетом с учётом индивидуальных особенностей каждого муниципалитета.

В соответствии с положениями действующего законодательства все тарифы на коммунальные услуги будут установлены до 20 декабря текущего года.