В региональном «Кванториуме» завершилась Х Всероссийская Неделя высоких технологий и технопредпринимательства

Х Всероссийская Неделя высоких технологий и технопредпринимательства состоялась в детском технопарке «Кванториум-51». Подростки региона принимали участие в мастер-классах, занятиях и экскурсиях, организованных центром дополнительного образования «Лапландия» и его партнерами.

Участники узнали об отличии технопредпринимательства от традиционных форм бизнеса, вспомнили историю «мирного атома» в Мурманской области, проверили свои знания в интерактивном квизе, подготовленном специалистами АО «АтомЭнергоСбыт».

Вместе со специалистами «Лапландии» участники разработали идею собственного проекта на занятии «Предпринимательство в сфере космических технологий», а также узнали от экспертов об особенностях производства «умной одежды» из наноматериала.

Кроме того, ребята совершили несколько экскурсий. В онлайн-формате прошло знакомство с 10-м судоремонтным заводом и технологиями, которые помогают специалистам. Участники Недели высоких технологий увидели работу Мурманского морского торгового порта со смотровой площадки, посетили музей порта, узнав больше о его истории. Специалисты Мурманского филиала ПАО «МТС» показали ребятам городскую базовую станцию и рассказали об устройстве сети сотовой связи и особенностях оборудования.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, участников мероприятия ждали мастер-классы от лаборатории научно-технического творчества «ФабЛаб» и увлекательный квест от МГТУ. Квест был не из легких: его испытания подготовили преподаватели кафедр микробиологии и биохимии, автоматики и вычислительной техники, химии, морского нефтегазового дела, иностранных языков, а также работники центра морской конвенционной подготовки, музея и тира МГТУ, студенческие объединения и Информационный центр по атомной энергии Мурманска. Участники успешно выполнили задания на 10 станциях, организованных в университете.