В региональном Минфине прошло совещание по рассмотрению параметров бюджета Кандалакшского района
Региональное Министерство финансов провело совещание по рассмотрению параметров бюджета Кандалакшского района под руководством главы ведомства Михаила Селезнева. Участие приняли глава Кандалакшского района Михаил Павлов, глава администрации Кандалакшского района Ярослав Шалагин и начальник финансового управления Валентина Павлова.
Представители муниципального образования рассказали о подходах к формированию местного бюджета на 2021 год, основных направлениях расходования средств, проблемных вопросах и перспективах развития района.
Обозначены главные направления развития района: техническое перевооружение морского порта Витино и Беломорской нефтебазы – проекта, который вошел в перечень резидентов Арктической зоны Российской Федерации, реализация туристского потенциала и создание современной туристской инфраструктуры.
Как сообщает региональное Министерство финансов, по итогам совещания органам местного самоуправления рекомендовано продолжить работу по снижению недоимки и дебиторской задолженности, обеспечить исполнение расходных обязательств за счет собственных средств.