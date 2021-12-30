В региональном Минфине состоялось итоговое в 2021 году заседание Объединенного общественного совета

28 декабря состоялось итоговое в 2021 году заседание Объединенного общественного совета при Министерстве финансов Мурманской области, комитете государственного и финансового контроля Мурманской области, комитете по конкурентной политике Мурманской области.

Члены Объединенного общественного совета рассмотрели и обсудили принятый Мурманской областной Думой закон Мурманской области от 16.12.2021 № 2712-01-ЗМО «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», особенности исполнения областного бюджета в 2022 году, а также утвердили План работы на 2022 год. Кроме того, на заседании рассмотрен отчёт Министерства финансов Мурманской области по итогам реализации региональной антикоррупционной политики за 2021 год и ежегодного конкурса творческих проектов «Бюджет для граждан».

Всего в 2021 году было проведено 4 заседания совета, следующее запланировано на первый квартал 2022 года, отмечает Министерство финансов Мурманской области.