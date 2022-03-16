В региональном Минкульте подвели промежуточные итоги грантовых конкурсов для НКО и творческих северян

В Министерстве культуры Мурманской области подведены промежуточные итоги грантовых конкурсов на поддержку проектов современного искусства и на проекты в сфере культуры и искусства для некоммерческих организаций.

Независимые творцы активно откликаются на возможность заявить о себе и получить финансовую поддержку. В этом году на конкурсы поступило 13 заявок от НКО и 17 заявок от творческих жителей Кольского Заполярья.

Совмещение традиционных и современных форм искусства – главная тенденция, которая характеризует проекты, предлагаемые творцами Кольского Заполярья для реализации в 2022 году. В заявочные списки вошли проекты, которые предполагают создание аудиоспектаклей, видеофильмов и аудиовизуальных мультимедийных роликов. Заметно увеличилось число проектов, направленных на поддержание интереса жителей Мурманской области к культурным традициям коренного населения Кольского Заполярья – саамов: активный рост интереса художников к малочисленным народам Крайнего Севера совпал с тем, что текущий год объявлен Годом культурного наследия народов России.

«Министерство культуры Мурманской области нацелено на поддержание творческого потенциала жителей и негосударственных организаций региона. Для вовлечения креативных северян в культурную жизнь области региональный Минкульт уже третий год проводит конкурсы грантов на поддержку проектов культуры и искусства. С каждым годом число заявок только увеличивается, а проекты, которые предлагают северяне для реализации своих творческих идей, становятся все разнообразнее и креативнее», – прокомментировала промежуточные итоги конкурсов министр культуры Мурманской области Ольга Обухова.

Как сообщает региональное Министерство культуры, заседания конкурсных комиссий, на которых будут определены победители конкурсов, состоятся в первой половине апреля. Напомним, что до 17 марта в регионе продолжается приём заявок на конкурс грантов на реализацию кинопроектов молодёжи, а до 22 марта – на конкурс на предоставление субсидии творческим союзам Мурманской области.