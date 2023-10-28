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Мурманская область. Арктика (16+)28.10.23 10:00

В региональном Минприроды обсудили совместные проекты «Пасвика» и Кольской ГМК

Темами встречи стали инициативы по созданию Центра реинтродукции европейской жемчужницы и реализации плана управления бассейнами пограничных рек Паз и Ворьема.

Создание Центра реинтродукции жемчужницы – инициатива учёных Пасвика. Заповедные реки пограничья с их особым режимом, отсутствием браконьерства и ограниченной хозяйственной деятельностью могут стать хорошим местом для воссоздания популяции некогда широко распространенного на Кольском полуострове моллюска, ныне краснокнижного.

Ещё один совместный экологический проект заповедника и Кольской ГМК – план управления бассейнами рек Паз и Ворьема. Рождался он как международный, в рамках приграничного сотрудничества. Как его реализовывать в изменившихся политических условиях, также обсудили в Минприроды.

Также на совещании специалисты Кольской ГМК и сотрудники Минприроды региона обсудили экологическую программу компании и взаимодействие в реализации её природоохранных инициатив.

«Для нас важно, что компания берёт на себя экологическую ответственность. Она её несёт и выполняет свои обязательства. Кроме того, у компании есть ряд экологических проектов, которые направлены на восстановление биоразнообразия в Мурманской области. Мы готовы всячески поддерживать эти инициативы», - сообщила Зинаида Середа.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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