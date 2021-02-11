В региональном Минстрое возродили технический совет

В Министерстве строительства Мурманской области возродили технический совет. Соответствующее ведомственное распоряжение подписал вице-губернатор – министр строительства региона Владислав Сандурский.

«Принимать решения по приоритетным вопросам коллективно: совместно с учёными, строителями, проектировщиками, специалистами госэкспертизы и общественниками – правильная и хорошая традиция, которая была незаслуженно забыта. Поэтому мы возрождаем её с этого года», – отметил Владислав Сандурский.

В скором времени технический совет при Министерстве строительства Мурманской области соберется в обновленном составе. На его заседаниях будут рассматриваться вопросы о применении инновационных технологий в строительстве, предложения по интеграции опыта других регионов, архитектурные решения облика объектов капитального строительства, а также обсуждаться спорные технические решения.