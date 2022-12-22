В региональном Минтруде подведены итоги конкурса «Лучшая организация работы по охране труда»

В Министерстве труда и социального развития Мурманской области прошла церемония поздравления победителей и призёров областного смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда. В текущем году в нём приняли участие 24 организации и предприятия региона.

Победителями сразу в двух номинациях стали структурные подразделения ОАО «Российские железные дороги». Среди организаций производственной сферы с численностью работников более 500 человек победителем признан Мурманский центр организации работы железнодорожных станций, а среди организаций производственной сферы с численностью работников до 500 человек – Мурманский региональный центр связи.

Победителем среди организаций непроизводственной сферы признано межтерриториальное государственное областное бюджетное учреждение Центр занятости населения Кольского района. В сфере образования приз за первое место получило муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Ковдорского муниципального округа «Детский сад №5 «Теремок».

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, в сфере здравоохранения «золото» за лучшую организацию работы по охране труда досталось государственному областному автономному учреждению социального обслуживания населения «Апатитский психоневрологический интернат №1».

«Мы рады, что смогли собрать такую профессиональную аудиторию и надеемся, что конкурс будет способствовать развитию культуры охраны труда в Мурманской области в дальнейшем!», – отметил министр труда и социального развития региона Сергей Мякишев.

Фото: https://gov-murman.ru