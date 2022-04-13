В региональном Минздраве обсудили правовые и организационные вопросы подготовки кадров для областной системы здравоохранения. Круглый стола «Подготовка кадров для системы здравоохранения Мурманской области: правовые и организационные вопросы» был организован в рамках соглашения о сотрудничестве между министерством здравоохранения Мурманской области и Северным государственным медицинским университетом.

В обсуждении приняли участие д.м.н., ректор Северного государственного медицинского университета Любовь Горбатова; первый заместитель министра здравоохранения Мурманской области Инга Анискова, врио руководителя Росздравнадзора по Мурманской области Надежда Моколене, представители регионального Минздрава и Северного государственного медицинского университета.

В ходе круглого стола были рассмотрены вопросы довузовской подготовки школьников Мурманской области, «целевого» обучения студентов региона в Северном государственном медицинском университете. Были представлены результаты анализа кадровой ситуации в здравоохранении региона, рассмотрены возможные направления ликвидации дефицита медицинских кадров.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, участники круглого стола обсудили вопросы организации практической подготовки ординаторов-«целевиков» на клинических базах Мурманской области, а также проведения первичной специализированной аккредитации врачей на территории региона.



Фото: https://gov-murman.ru