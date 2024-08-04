В региональном Минздраве рассказали о пользе грудного вскармливания

В целях повышения осведомленности о пользе грудного вскармливания и поддержки матерей ежегодно проводится международная неделя популяризации грудного вскармливания. В этом году – с 29 июля по 4 августа.

Множество вопросов волнует молодую маму в период беременности. Из-за предубеждений и влияния общественного мнения женщины все чаще отказываются от грудного вскармливания.

Грудное вскармливание особенно важно в первые полгода жизни ребенка. Малыш обеспечивается защитой от инфекционных заболеваний, у него формируется здоровая микрофлора кишечника. Также у ребенка снижается риск развития аллергии и частоты острых респираторных заболеваний.

Как правильно приложить новорожденного малыша к груди? Достаточно ли молока? Кормить самой или перейти на искусственное кормление? На эти и другие вопросы вы сможете найти ответы в материалах Всероссийского проекта «Здоровое поколение».

«Здоровое поколение» совместно с ведущим экспертом, врачом-педиатром Светланой Станкевич разработали полезную методичку и видеоматериалы, с которыми можно ознакомиться бесплатно на сайте проекта.

Рождение ребенка – самое счастливое и чудесное событие для каждой семьи. Наступает новый и волнительный этап, и у молодых родителей появляется много вопросов по уходу за малышом. Куда обращаться за помощью и информационной поддержкой в Кольском Заполярье?

В Мурманске работают кабинеты здорового ребенка в трёх медучреждениях:

– Мурманская городская детская поликлиника №1;

– Мурманская городская детская поликлиника №4;

– Мурманская городская детская поликлиника №5.

Кабинеты здорового ребёнка необходимы для санитарного просвещения родителей по вопросам гигиенического воспитания детей, профилактики заболеваний и отклонений в развитии ребенка. На занятиях поднимают вопросы воспитания здорового ребёнка: режим дня, питания, физического воспитания, закаливания, уход за ребёнком.

Посетив Кабинет здорового ребенка, молодые родители могут научиться основным принципам массажа и гимнастики детей, получить ответы на вопросы связанные с рационом питания беременной и кормящей женщины, грудным вскармливанием, а также введением прикормов.

На занятия направляются дети следующих возрастов: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 21, 24 месяца; 2,5 – 3 года. Запись осуществляют участковые врачи-педиатры.

Акушерская служба также взаимодействует с детскими медицинскими организациями в части направления беременной женщины в Кабинет здорового ребёнка для знакомства с детской поликлиникой, участковой медицинской сестрой и врачом-педиатром участковым.

Помимо информационной поддержки молодых родителей в части санитарного просвещения по уходу за детьми в медицинских организациях Мурманской области, в том числе в центральных районных и городских больницах, оказывается медико-социальная и психологическая помощь при консультировании женщин психологами, социальными работниками или врачами-акушерами-гинекологами, при необходимости пациентки получают психологическое и социальное сопровождение в течение всей беременности и после родов.

«В перинатальном центре мы на регулярной основе проводим семинары для беременных женщин с участием специалистов Министерства труда и социального развития Мурманской области, Фонда пенсионного и социального страхования, МФЦ по вопросам получения государственных и муниципальных услуг в рамках жизненной ситуации «Рождение ребенка» с выдачей на руки женщинам буклетов и брошюр. Также в рамках реализации плана «На Севере – жить» специалисты медицинских организаций на базе нового пространства «СОПКИ.СЕМЬЯ» проводят занятия с беременными женщинами и молодыми семьями по вопросам психологии в период беременности и послеродовом периоде, по уходу за ребенком», – рассказал Александр Залесный, руководитель перинатального центра Мурманского областного клинического многопрофильного центра.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/