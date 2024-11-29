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Мурманская область. Арктика (16+)29.11.24 19:30

В региональном парламенте наградили победителей конкурса детского рисунка «Поздравительная открытка: Думе 30 лет»

Торжественная церемония прошла 28 ноября в холле перед большим залом заседаний, где размещены детские работы.

Обращаясь к школьникам, Сергей Дубовой, председатель облдумы, напомнил, что 19 декабря 1994 года, прошло первое заседание Мурманской областной Думы, с этого момента началась история парламентаризма на Кольской земле. К юбилейной дате и приурочен конкурс «Поздравительная открытка: Думе 30 лет», в котором приняло участие порядка 80 ребят со всей Мурманской области.

— Мы оценили все присланные поздравления – оригинальность, подход к раскрытию темы, свой взгляд на парламент. В целом, ваше творчество стало для нас ценным подарком и дорогим поздравлением. Уверен, и для вас конкурс стал особым событием в жизни, а возможно, стал стимулом для изучения истории родной Мурманской области и подарил новые впечатления, – сказал он.

К добрым словам присоединилась председатель профильного комитета Думы, член жюри конкурса, Лариса Круглова, которая подчеркнула большую популярность конкурса, на него поступили работы даже от ребят, не попадающих под возрастные критерии:

— Внеконкурсные работы члены жюри также оценили, и для победителя учредили специальный приз. В состав конкурсной комиссии вошли депутаты Мурманской областной Думы, специалисты аппарата и представители молодежного центра «БиблиоДвиж» областной детско-юношеской библиотеки. И надо отметить, что перед ними стоял трудный выбор, потому что все работы были по-своему интересными, яркими и заслуживали внимания.

Депутат также обратила внимание на преобладающее количество рисунков со зданием Думы. Однако у ребят есть объяснение – здание ассоциируется с серьёзной работой людей внутри, с его красотой, выразительностью и величием.

В завершение парламентарии пожелали всем участникам конкурса творческих успехов и новых побед, а также вручили заслуженные награды.

Завершилась торжественная церемония фотографией на память и экскурсией по Мурманской областной Думе.

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/31326/

 

 

 

 

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