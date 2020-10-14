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Мурманская область. Арктика (16+)14.10.20 15:45

В региональном парламенте обсудили перспективы развития совхоза «Тулома»

Состоялось заседание комитета областной Думы по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу под председательством Валерия Пантелеева. Депутаты обсудили состояние рыбного и сельского хозяйства Мурманской области.

Парламентарии заострили внимание на мерах господдержки региональных сельхозпроизводителей. Было отмечено, что в этом году на поддержку сельского хозяйства было выделено 388 млн рублей, в том числе 52 млн рублей – из федерального бюджета. Эти средства направлены на развитие северного оленеводства, субсидирование молочного производства, племенного животноводства, фермерских хозяйств, производства кормовых культур.

«В начале октября в областной Думе проходило заседание постоянного комитета по аграрной политике и рыбохозяйственному комплексу Парламентской Ассоциации Северо-Запада России, - напомнил Валерий Пантелеев. – Тогда прозвучал вопрос: зачем в Мурманской области развивать сельское хозяйство, если население могут снабжать своей продукцией южные регионы? Для нас эта тема имеет огромное значение и лежит не только в экономической плоскости, а затрагивает, прежде всего, здоровье северян и продовольственную безопасность всего региона. Важно, чтобы на столах наших земляков была свежайшая продукция местного производителя, у которой срок хранения не три или пять месяцев, а от трёх до пяти дней. Мы понимаем, что заполярные хозяйства слабые конкуренты производителям, например, молока или мяса птицы из более южных районов. Потому должны сделать всё, чтобы поддержать местных сельхозпроизводителей. Это принципиальная позиция».

В центре внимания парламентариев также – финансовое положение областного унитарного сельскохозяйственного предприятия «Тулома». Прозвучало, что около года назад был назначен новый руководитель совхоза и разработан план по выводу сельхозпредприятия из кризиса. На тот момент долги «Туломы» превышали 130 миллионов рублей и росли с каждым месяцем. Была проведена большая работа по оптимизации расходов и реструктуризации кредиторской задолженности. Сегодня совхоз ведёт переговоры о реализации своей продукции в крупнейших федеральных торговых сетях, представленных в регионе. Долг удалось сократить почти вдвое – до 75 миллионов рублей.

Прозвучавшую информацию депутаты приняли к сведению, оставив на контроле вопросы финансового оздоровления единственного государственного областного сельхозпредприятия.

 

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