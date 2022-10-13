В региональном парламенте обсудили проект федерального закона, который касается второго этапа инвестиционных квот добычи(вылова) краба

Комитет по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу областной Думы под председательством Андрея Иванова обсудил федеральный законопроект, вносящий изменения в федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов».

Андрей Иванов напомнил, что для предприятий Мурманской области актуален вопрос планируемых законопроектом аукционов по реализации 50% квот добычи (вылова) крабов на инвестиционные цели.

На заседании было отмечено, что в рамках первого этапа кампании, прошедшей в 2019 году, применительно к Мурманской области договоры о закреплении квот добычи (вылова) крабов на инвестиционные цели под строительство 9 судов-краболовов заключены с четырьмя компаниями. В санкционных условиях встал вопрос замены оборудования производства иностранных компаний, которые ушли с российского рынка, что потребует изменений проектов. Вынесение оставшихся 50% квот добычи (вылова) крабов на аукционы подорвёт экономическое положение этих предприятий и поставит под угрозу срыва завершение строительства судов. В случае реализации второго этапа банки могут потребовать единовременного возврата всей суммы или предоставления дополнительного обеспечения. При этом, постройка судов задерживается и становится дороже, а цены на продукцию снижаются в разы. По предварительным оценкам увеличение финансовых издержек предприятий региона приведёт к снижению на 1 млрд рублей объёмов ежегодных поступлений в бюджетную систему Мурманской области.

Участники заседания комитета согласились с тем, что, с учётом степени влияния положений законопроекта на население и экономику региона, целесообразно отложить проведение аукционов до завершения срока действия ранее заключенных договоров.

Учитывая мнение представителей отраслевых организаций по добыче водных биологических ресурсов и правительства Мурманской области, комитет решил рекомендовать областной Думе не поддерживать проект федерального закона.

Парламентарии обсудили также вопрос об обращении Мурманской областной Думы к министру природных ресурсов и экологии России о включении в состав федерального проекта «Генеральная уборка» мероприятий по подъёму затонувших судов в Кольском заливе и акватории Баренцева моря.

С таким предложением выступил заместитель председателя Думы Евгений Никора. Он пояснил, что на сегодняшний день количество затонувших в Кольском заливе объектов составляет сто единиц. По предварительной оценке специалистов, для их подъёма и ликвидации потребуется более 2,8 млрд рублей. В конце прошлого года в Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации были внесены положения, регулирующие вопросы удаления затонувшего имущества, в том числе, во внутренних морских водах, в территориальном море и исключительной экономической зоне Российской Федерации. Вместе с тем, предусмотренный порядок софинансирования расходных обязательств субъекта по удалению затонувшего имущества за счет средств федерального бюджета носит компенсационный характер, и этого недостаточно для очистки акватории Кольского залива.

Предложено обратиться в федеральный центр с просьбой о включении в состав проекта «Генеральная уборка» мероприятий по подъёму затонувших судов в Кольском заливе и акватории Баренцева моря. Участники заседания согласились, что очистка акватории Кольского залива – это решение вопросов, связанных с миграцией рыбы, содействие развитию внутреннего туризма, решение вопросов экологии и многих других вопросов. Комитет рекомендовал областной Думе принять проект соответствующего постановления и направить обращение министру природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александру Козлову.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/24766/