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Мурманская область. Арктика (16+)20.11.21 14:00

В региональном парламенте обсудили реализацию в Мурманской области регионального закона об ответственном обращении с животными

Вчера комитет по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу областной Думы под председательством Андрея Иванова провёл круглый сто", цель которого информирование депутатов регионального парламента о сложившейся ситуации в данной сфере и получение ясной, достоверной информации.

Участниками обсуждения стали председатель комитета по ветеринарии Мурманской области Алексей Касаткин, депутаты регионального парламента, представители исполнительных органов власти региона, муниципальных образований, прокуратуры, общественных организаций и учреждений.

Андрей Иванов напомнил, что в июле 2019 года вступил в силу региональный закон об ответственном отношении с животными, который определил полномочиями органы государственной власти региона в области обращения с животными. Также этим законом утверждена методика распределения субвенций, предоставляемая местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий. Ежегодно на осуществление деятельности по отлову и содержанию животных без владельцев бюджетам муниципальных образований Мурманской области выделяется субвенция.

– В свете обсуждения проекта бюджета региона на будущий год, в котором предусматривается увеличение расходов на содержание и отлов животных без хозяина, необходимо понимание насколько эффективно расходуются бюджетные средства на эти цели. Мнений очень много. Тема безнадзорных животных резонансная и всегда у всех на слуху. Мы пригласили поделиться мнением о положении дел в этой сфере представителей муниципальных образований региона, зоозащитников, владельцев приютов для животных, профессиональных кинологов. Это важно, чтобы выработать четкую позицию, поскольку содержание и отлов безнадзорных животных – это бизнес, который строится на бюджетные деньги. За минувшие два года действия регионального закона проблема безнадзорных животных не потеряла остроты и остается актуальной, – отметил парламентарий.

Как прозвучало на круглом столе, основная задача органов власти – найти оптимальное решение с учётом мнения всех участников процесса. Участники мероприятия высказали свои предложения, в частности, о работе по сокращению численности животных, оставшихся без владельцев. Способ регулирования численности безнадзорных собак по принципу «отлов – стерилизация – вакцинация – выпуск» должен строиться на основе данных мониторинга, и носить системный характер. В качестве пилотного проекта предложена территория Ловозерского района. Также звучали предложения о поддержке некоммерческих организаций и волонтеров, занятых в сфере отлова и содержания животных, которые не извлекают прибыли от своей работы. При этом отмечалось, что в регионе есть положительный опыт работы с такими организациями в Умбе, Оленегорске и Мончегорске. Представители муниципалитетов выступили с просьбой об оказании финансовой помощи муниципальным бюджетам, которые несут бремя по пожизненному содержанию собак, признанных агрессивными.

Также прозвучало, что действующие нормативы стоимости одного дня содержания животных без владельцев, а также мероприятий по чипированию, стерилизации и содержанию в течение карантина одного животного будут увеличены с января 2022 года.

В завершении встречи Андрей Иванов отметил, что участники круглого стола могут представить свои идеи и предложения в профильный комитет областной Думы в течение двух недель. Все поступившие предложения будут учтены при разработке региональных нормативно-правовых актов в сфере ответственного обращения с животными, возможно, некоторые из них могут стать законодательной инициативой федерального уровня.

 

 

 

Комментарии

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Последние комментарии

Игорь
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Николай
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макс
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