В региональном парламенте обсудили вопросы организации придорожной туристической инфраструктуры на территории Мурманской области

В Мурманской областной Думе состоялся круглый стол, который провёл вице-спикер регионального парламента Евгений Никора. В центре внимания – реализации проектов в сфере придорожного сервиса в регионе, проблемы и перспективы развития внутреннего туризма. В дискуссии приняли участие депутаты регионального парламента, представители исполнительных органов государственной власти, в том числе комитета по туризму Мурманской области, муниципальных образований, Упрдор «Кола» и бизнес-сообщества.

Во время обсуждения прозвучало, что в конце 2020 года была разработана «дорожная карта» программы «Развитие придорожного сервиса в Мурманской области» на 2021 год. В нее включены, как проекты, предложенные инвесторами, так и те, потребность в которых была выражена жителями области. Всего в «дорожную карту» вошло 12 проектов, из которых пять получили субсидию комитета по туризму Мурманской области. В текущем году продолжается работа по их реализации. В первом полугодии планируется завершение строительства кафе на 1148 км а/д Р-21 «Кола», комплексов придорожного сервиса в районе пгт. Печенга и н.п. Старая Титовка. Планируется начало строительных работ ещё по нескольким объектам.

– Эксперты прогнозируют увеличение туристского потока в Мурманскую область и сегодня уже появляются новые форматы путешествий, среди которых мы отмечаем активное развитие автомобильного туризма. Поэтому придорожный сервис сегодня в фокусе нашего внимания, – отметил председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев. – Кольское Заполярье может стать привлекательным для инвестиций в это направление с помощью преференций, на которые могут рассчитывать представители бизнеса. Субсидия на реализацию проектов придорожного сервиса в этом году существенно увеличена. Если раньше это было 800 тысяч рублей, сегодня уже до 5 миллионов рублей. Также мы полагаем, что нашей цели будет способствовать и программа «Арктический гектар».

Отмечалось, что в ходе реализации проектов инвесторы столкнулись с некоторыми проблемами, связанными с оформлением земельных участков и созданием инфраструктуры объектов.

– Мы точно знаем, что есть определенный интерес инвесторов по развитию придорожного сервиса в нашем регионе, – отметил бизнес-омбудсмен Максим Белов. – Основные проблемы отмечаются в сроках оформления земельных участков, но для резидентов Арктической зоны все процедуры проходят достаточно быстро. Ключевой вопрос – это меры господдержки в свете геополитических событий. В Мурманской области принят ряд решений, которые позволят получить и льготные условия кредитования, и региональные субсидии, и консультативную помощь для получения федеральных средств на развитие.

Участники круглого стола отметили, что в рамках концепции развития туризма, утвержденной Советом по туризму Мурманской области, 2022 год является годом экологического туризма. В связи с этим на территории региона субъектам туриндустрии предложено принять участие в конкурсе на получение субсидий для финансового обеспечения затрат при реализации проектов, связанных с созданием туристской инфраструктуры, приобретением оборудования для экологического туризма и организацией выделенных зон отдыха на туристических маршрутах. Подчеркивалось и то, что в работе по развитию придорожного сервиса необходимо учитывать и неработающие объекты с готовой инфраструктурой, которые могут быть предложены потенциальным инвесторам.

– В свете резкого увеличения ёмкости рынка внутреннего туризма, Мурманская область должна ограничения, возникшие из-за беспрецедентных санкций против России, использовать как новые возможности для собственного развития, – подчеркнул Евгений Никора. – Правительством Мурманской области в очень сжатые сроки разработан и утверждён план первоочередных действий для обеспечения устойчивого социально-экономического развития региона. Среди целого ряда мер поддержки малого и среднего бизнеса, считаю перспективным использование при реализации проектов создания придорожной инфраструктуры связку – получение гранта на приобретение отечественной франшизы для замещения иностранных сетевых компаний с зарегистрированной на территории Мурманской области региональной франшизой, а такие у нас есть. Фактически региональная казна выделяет предпринимателям до миллиона рублей на приобретение готового бизнеса. Кроме этого, целый ряд мер поддержки туристического бизнеса и стимулирования спроса на поездки предложен правительством РФ.

Итогом круглого стола стали рекомендации комитету по туризму Мурманской области, в том числе на долгосрочную перспективу. В частности, предложено обеспечить синхронизацию программ ремонта и реконструкции федеральных и региональных дорог, а также их освещения, с развитием придорожной инфраструктуры, в результате чего должен быть сформирован соответствующий межведомственный план на ближайшие пять лет.

Представители бизнеса могут проконсультироваться о действующих мерах господдержки субъектов туриндустрии в комитете по туризму Мурманской области по телефону 8(8152) 486-490.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/23388/