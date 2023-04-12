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Мурманская область. Арктика (16+)12.04.23 19:10

В региональном парламенте открылась книжная выставка, посвящённая 85-летию Мурманской области

Торжественная церемония прошла в фойе перед большим залом заседаний областной Думы. В ней приняли участие депутаты областной Думы, представители некоммерческого фонда «Щит», Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки. На специальных стендах расположилось около трех сотен книг, изданных после 2000 года. Автором экспозиции с названием «XXI век. 85 лет Мурманской области» выступил председатель Совета некоммерческого фонда «Щит», почётный гражданин Мурманской области Геннадий Гурылев:

- Разные люди откликнулись на наше предложение собрать такую выставку и передали книги о Мурманской области из своих личных коллекций, - отметил Геннадий Гурылев. - Мы старались подобрать материалы, которые раскрывали бы все стороны жизни в Мурманской области. Получилось 14 разделов, которые затрагивают все важнейшие этапы истории региона, культуру и традиции нашего края, рассказывают о городах, предприятиях, природе, воинских частях и научных учреждениях.

С приветствием и словами благодарности к автору выставки обратился Председатель Думы Сергей Дубовой:

- Сегодня у нас есть возможность совершить литературный экскурс в прошлое Мурманской области. Считаю важным знать о создании и развитии наших крупнейших предприятий, об истории городов, героических событиях в годы Великой Отечественной войны, о людях, которые здесь жили и прославляли Кольскую землю. Уверен, каждый найдет здесь что-то интересное для себя. Искренняя признательность за эту возможность фонду «Щит» и персонально Геннадию Гурылеву. Ежегодно в преддверии годовщины Великой Победы и разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье депутаты Мурманской областной Думы принимают участие в патриотических походах памяти, организованных фондом «Щит». Можно вспомнить подготовленные при содействии фонда тематические встречи, презентацию книги «О чём молчат фьорды», просмотр фильма «Мы собой защищаем Отечество» об истории создания атомного щита России.

Со словами благодарности в адрес фонда «Щит» выступили депутаты Михаил Белошеев, Геннадий Степахно и Станислав Гонтарь. Краткий обзор выставочных изданий представила специалист областной научной библиотеки.

В региональном парламенте выставка будет работать до конца апреля, а затем отправится в образовательные учреждения Мурманской области.

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/27562/

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