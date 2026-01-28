В региональном парламенте прошёл День открытых дверей для представителей регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия «Единой России»

С ребятами встретились руководитель аппарата областной Думы Светлана Виденеева и участник программы «Время героев» Роман Олешкин.

Юные северяне узнали об истории регионального парламента, о том, как принимаются законы и как работают депутаты.

– Сегодня в числе гостей – представители «Молодой Гвардии» – энергичные, активные ребята, погруженные в социальную и политическую деятельность региона, – подчеркнула Светлана Виденеева. – Практически все из этих ребят в числе первых оказались среди людей, которые пришли на помощь землякам в трудную минуту из-за отключения электричества. Они доставляли продукты, свечи и фонарики для маломобильных групп населения, участвовали в раздаче еды на полевых кухнях. Эта масштабная действительно народная поддержка вновь доказала, что северяне умеют объединяться и поддерживать друг друга. Ситуация с подачей электроэнергии вскоре стабилизируется, а тепло такой поддержки и человеческого участия останется с людьми навсегда.

В рамках экскурсии состоялся открытый и откровенный диалог на разные темы – от работы органов власти в Мурманской области и выбора профессии до причин проведения специальной военной операции.

– С молодёжью нужно разговаривать открыто, – отметил Роман Олешкин. – Важно, чтобы они не стеснялись, задавали вопросы и обязательно получили на них ответы. Убеждён, что это все повлияет на их успешное развитие.

Завершилась встреча викториной о работе областной Думы и о региональных законах. Самые активные гости получили памятные подарки.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/33776/