В региональном парламенте прошёл День открытых дверей для учащихся 11 класса мончегорского лицея имени В.Г. Сизова

В мероприятии приняли участие председатель Думы Сергей Дубовой и депутат Максим Иванов.

- Сегодня вы познакомитесь с работой главного законодательного и представительного органа государственной власти нашего региона, - отметил Сергей Дубовой в приветственном слове. - В прошлом году региональный парламент отпраздновал свой 30-летний юбилей. Это значит, что уже 30 лет наша область живёт, работает и развивается по законам, которые обсуждаются и принимаются в этом зале заседаний. За это время ваш родной город Мончегорск очень изменился. В последние годы в нём особенно активно проводится благоустройство, появляются и обновляются социальные и спортивные объекты, общественные пространства. Конечно, это – результат совместных усилий самих жителей, местных властей, градообразующего предприятия. Но вы также должны понимать, что всё это делается, в том числе, благодаря тем законам, которые принимаются на региональном уровне.

Максим Иванов подробно рассказал лицеистам об истории и сегодняшнем дне парламента, о представленных в нём политических партиях, о работе депутатов разных созывов.

Юные гости, в свою очередь, поделились своими планами на будущее и задали депутатам интересующие их вопросы - о выборе жизненного пути, взаимодействии с коллегами-женщинами, избирателями, приоритетах депутатской деятельности, о развитии региона.

- Кем бы вы потом не стали, главное, у вас сегодня есть желание реализовать себя, работать на благо нашей страны и общества, - подчеркнул Максим Иванов.

Знания школьников о законодательном органе власти закрепила мини-викторина, посвящённая истории регионального парламентаризма, а также ознакомительная экскурсия по областной Думе.

- Такие встречи в региональном парламенте стали традиционными, они крайне важны, - подвёл итог Сергей Дубовой. – Одиннадцатиклассники из Мончегорска приехали подготовленные, нацеленные на развитие и успех в самых различных сферах.

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/104/co7m54xkaru7z6yp63ae3uiuzoybtrmu.JPG