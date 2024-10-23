В региональном парламенте прошёл День открытых дверей с участием мурманских кадетов

Встреча с учащимися Кадетской школы г. Мурманска состоялась в рамках плана мероприятий, посвящённых 30-летию со дня образования областной Думы.

Юных мурманчан приветствовал депутат Михаил Белошеев. Он подчеркнул, что встреча проходит в дни, когда в регионе отмечается важная для всех северян дата - 80-летие разгрома немецко-фашистских войск в Советском Заполярье. Парламентарий подробно рассказал о том, что делается в Мурманской области для сохранения памяти о событиях Великой Отечественной войны на Кольской земле, о людях, которые жили и сражались в то время, о подвиге воинов Полярной дивизии.

- Народный памятник бойцам этой дивизии, остановивших врага в самый сложный период войны, был открыт в Мурманске в 2020 году, - сказал депутат. – Если вы там ещё не были, то обязательно посетите, чтобы почтить память павших героев.

Также в ходе мероприятия учащиеся узнали об истории регионального парламента, основных направлениях работы депутатов, особенностях законотворческого процесса и ответили на вопросы небольшой викторины.

Завершился День открытых дверей для учащихся Кадетской школы города Мурманска экскурсией по областной Думе.

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/24f/pu99yfz21onxnl7b9ecphxbvx8mi691g.JPG