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Мурманская область. Арктика (16+)27.02.21 10:30

В региональном парламенте прошло рабочее совещание по вопросам изменений в областной бюджет текущего года

В заседании приняли участие депутаты Мурманской областной Думы, заместитель губернатора области Елена Дягилева, руководители профильных министерств и комитетов правительства области. Совещание вёл председатель областной Думы Сергей Дубовой.

- Работа над корректировками в региональный бюджет, которые планируется рассмотреть в марте этого года, традиционно идёт совместно с исполнительной властью до его внесения в Думу, - отметил Сергей Дубовой. – Сегодня наша задача – обсудить предложения, высказанные депутатами в ходе принятия главного финансового закона области, услышать планы органов исполнительной власти по возможности решения проблем социально-экономического развития области.

В частности, правительству Мурманской области при первом уточнении областного бюджета на 2021 год рекомендовано обеспечить выделение бюджетных ассигнований на приобретение офтальмологического оборудования Государственному областному бюджетному учреждению здравоохранения «Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина», капитальный ремонт региональной автомобильной дороги Умба-Варзуга, дополнительную финансовую поддержку Государственного областного унитарного сельскохозяйственного предприятия «Тулома» в целях его финансового оздоровления.

Отмечалось, что на приобретение офтальмологического оборудования запланировано выделение 50 миллионов рублей, на капремонт автомобильной дороги Умба-Варзуга – 106 миллионов рублей, предприятию «Тулома» - свыше 40 миллионов рублей.

Депутаты заострили внимание и на необходимости решения проблем по устранению замечаний надзорных органов в учреждениях медицины, образования и культуры, более детального пояснения мероприятий по реновации ЗАТО, важности финансирования ремонтных работ объектов культуры в муниципальных образованиях и ряде других вопросов, связанных с жизнедеятельностью региона.

Также шла речь о необходимости решения проблем износа медицинского оборудования и ремонта учреждений здравоохранения.

К высказанным в ходе обсуждения предложениям планируется вернуться в ходе рассмотрения проекта закона об изменениях в областной бюджет.

 

 

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