В региональном парламенте прошло завершающее этот год заседание областной Думы

В нём участвовали: депутаты областной Думы, губернатор области Андрей Чибис, первый заместитель губернатора Оксана Демченко, представители исполнительных органов власти региона, прокуратуры. Заседание вел глава регионального парламента Сергей Дубовой.

В первом и окончательном чтении принят проект закона, вносящий изменения в закон о государственной социальной помощи в Мурманской области. Он определяет новую категорию получателей адресной государственной социальной помощи на основании социального контракта, а именно — участники специальной военной операции и члены их семей, которые получают возможность по развитию индивидуальной предпринимательской деятельности без учета уровня дохода.

Одобрены в окончательном чтении изменения в закон о льготных тарифах на тепловую энергию (мощность), теплоноситель в Мурманской области. Законопроект направлен на целевую корректировку региональных льгот. А именно, возвращаются прежние, доковидные условия для бизнеса. Отмечалось, что изменения позволят сократить объем субсидий, направляемых на компенсацию выпадающих доходов теплоснабжающим организациям, предоставляющим льготы для коммерческих предприятий, что в свою очередь, позволит сфокусировать бюджетную поддержку на социально значимых организациях.

Депутаты рассмотрели и приняли региональные проекты законов в развитие федеральной нормативной правовой базы.

В частности, поддержана инициатива Прокурора области по расширению получателей бесплатной юридической помощи. На неё будут иметь граждане в судах в случаях отказа работодателя в заключении трудового договора, нарушающего гарантии, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации, восстановления на работе, взыскания заработка, в том числе за время вынужденного прогула, а также компенсации морального вреда, причиненного неправомерными действиями работодателя.

Подводя итоги работы областной Думы за год, Сергей Дубовой отметил, что приоритетом, как и всегда, оставалось качество жизни наших земляков:

- В законодательной сфере мы проделали большую работу. Всего за год проведено 10 заседаний Думы, на которых рассмотрено свыше 200 вопросов, принято более 90 законов Мурманской области. В центре внимания были и остаются вопросы социальной политики. Это законы, которые направлены на поддержку семей с детьми и многодетных семей, участников специальной военной операции. Главный итог – бюджет следующего года. В приоритете – реализация национальных проектов и стратегического плана «На Севере – Жить!», исполнение социальных обязательств. В наступающем году будут проиндексированы на 4%: с 1 июля – все социальные выплаты, а с 1 января – и заработная плата работникам бюджетной сферы. Кроме того, вырастет минимальный размер оплаты труда. Приняты законы о присвоении почётных званий населенным пунктам Мурманской области, которые внесли важный вклад в защиту государства, как в годы Великой Отечественной войны, так и в мирное время. Почётное звание получили ещё несколько посёлков: 27-й км железной дороги Мончегорск – Оленья стал «Населенным пунктом летной доблести», село Алакуртти и посёлок Печенга - стали «Населенными пунктами воинской доблести». В календаре праздничных и памятных дат области появилась ещё одна - 1 декабря – День судоремонтника Мурманской области. В целом, проделанная в этом году региональным парламентом работа станет хорошим заделом для реализации всех наших замыслов в 2026 году.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/33656/