В региональном парламенте состоялась рабочая встреча губернатора Мурманской области Андрея Чибиса с депутатами фракций областной Думы

Встреча прошла в канун заседания регионального парламента. В центре внимания – социальные и другие вопросы, напрямую влияющие на жизнь в регионе. В частности, обсуждались темы готовности объектов ЖКХ к осенне-зимнему сезону, условия работы учреждений здравоохранения в период пандемии нового коронавируса и меры по предотвращению с распространением COVID-19.

Также прозвучала информация о взаимодействии с федеральными органами власти по ключевым вопросам развития Мурманской области и о приоритетных направлениях совместной работы регионального правительства и Мурманской областной Думы. Особо подчеркивалась важность совместных обсуждений для достижения взвешенных решений по законопроектам, поступающим в законодательный орган.

В ходе беседы также обсуждались вопросы благоустройства муниципальных образований, поддержки предпринимательства, развития физкультуры и спорта.