В региональном парламенте состоялась рабочая встреча губернатора области Андрея Чибиса с депутатами фракции «Единая Россия»

Встречи главы региона, секретаря Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия» Андрея Чибиса с депутатами самой большой фракции Думы в канун очередного заседания регионального парламента стали традиционными. На них идёт речь об актуальных вопросах развития области, основных направлениях и задачах законотворческой деятельности. Часть из них нашла отражение в повестке очередного заседания Думы.

Андрей Чибис обсудил с депутатами Думы вопросы финансирования здравоохранения, сельского хозяйства, ремонт дорог регионального значения. Особо подчеркивалось, что ранее принятые решения и депутатские инициативы в этих сферах будут финансово закреплены при ближайшей корректировке бюджета области. Прозвучало, что, несмотря на непростую экономическую ситуацию, вызванную пандемией, региональная казна получила дополнительные доходы по итогам минувшего года. Часть средств предложено направить на решение социально значимых вопросов, в частности, благоустройство дворовых территорий.

Также парламентарии обсудили с главой региона вопросы развития культуры.