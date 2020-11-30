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Мурманская область. Арктика (16+)30.11.20 17:30

В региональном парламенте состоялось заседание координационного Совета представительных органов муниципальных образований Мурманской области

В региональном парламенте состоялось заседание координационного Совета представительных органов муниципальных образований Мурманской области. В мероприятии, которое прошло в режиме онлайн, приняли участие депутаты областной Думы, руководители органов местного самоуправления. Заседание вёл первый заместитель председателя Думы Владимир Мищенко, который отметил, что координационный Совет создан и существует для того, чтобы не только синхронизировать действия органов власти, но и для обмена опытом:

– Совет не просто координирует, но, прежде всего, помогает местной власти. Этот год непростой во всех смыслах, и наше мероприятие проводится в режиме ВКС. Мы понимаем, у каждого из муниципальных образований есть свои трудности, но есть и немало общих проблем. Сейчас так называемая горячая бюджетная пора, когда идёт принятие областного и обсуждение муниципальных бюджетов. 10 декабря региональный парламент рассмотрит проект закона в первом чтении. Главное – подходы к формированию. Мы ожидаем, что муниципалитеты поделятся своим опытом, многие из них работают весьма результативно.

Председатель комитета Думы по бюджету, финансам и налогам Борис Пищулин проинформировал о подходах к формированию областного и местных бюджетов и мерах по обеспечению финансовой устойчивости бюджетной системы Мурманской области в 2021 году:

– Мы ориентируемся на особенности следующего финансового года, который обещает стать сложным. Прогнозируя возможные поступления доходов, мы понимаем, что есть серьезные риски. Оценивая текущий год, можно констатировать, что были и падения темпов и объемов поступления доходов, и рост. Сегодня сложно получить точный прогноз развития событий. Поэтому мы ориентируем муниципальные власти на осторожные шаги. От того насколько взвешенными и обоснованными будут муниципальные бюджеты, зависит стабильность всей бюджетной системы региона в будущем году.

По мнению заместителя председателя координационного Совета, главы Совета депутатов ЗАТО Североморск Евгения Алексеева, вопросы повестки сейчас в приоритете:

- В наше непростое время органам местной власти важно знать, в каких финансовых условиях будем действовать. Актуален и вопрос формирования комфортной городской среды. Жители вкладывают свою долю участия в эту работу. Появились законотворческие новации – в частности, такое понятие, как инициативные проекты. Закон вступает в силу с января следующего года, времени остаётся мало, муниципалитетам необходимо разработать свои нормативные акты – порядок отбора территорий, механизм отбора предложений жителей.

Комментарии

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Павел
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Выложите карту ,пометьте где будет перекрыта дорога и всем станет понятно. Многие номерацию домов не знают , поэтому трудно понять где именно ограничение.
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