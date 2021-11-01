В региональном парламенте состоялся учебный семинар для помощников депутатов Мурманской областной Думы седьмого созыва

Участников мероприятия приветствовал спикер регионального парламента Сергей Дубовой, который отметил, что работа помощников имеет большое значение для укрепления доверия людей к законодательной власти:

- От профессионализма помощников во многом зависит обратная связь с избирателями и их поддержка. Проводя приёмы и отвечая на обращения людей, депутату приходится рассматривать вопросы из самых различных сфер жизни – жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, социальной сферы, труда и занятости и многих других. Это огромный объём информации, который первым встречает, помогает сориентироваться и систематизировать именно помощник, - подчеркнул Сергей Дубовой.

Участники семинара обсудили вопросы организации работы с системой электронного документооборота, взаимодействия с сотрудниками аппарата Думы, государственными органами и гражданами.