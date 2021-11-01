Андрей Чибис сегодня в прямом эфире в соцсетях ответит на вопросы северян по ситуации с COVID-19ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Пандемия не помеха – пятичасовая экскурсия для любителей поспать и Олимпиада среди усачей и бородачей
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)01.11.21 10:15

В региональном парламенте состоялся учебный семинар для помощников депутатов Мурманской областной Думы седьмого созыва

Участников мероприятия приветствовал спикер регионального парламента Сергей Дубовой, который отметил, что работа помощников имеет большое значение для укрепления доверия людей к законодательной власти:

- От профессионализма помощников во многом зависит обратная связь с избирателями и их поддержка. Проводя приёмы и отвечая на обращения людей, депутату приходится рассматривать вопросы из самых различных сфер жизни – жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, социальной сферы, труда и занятости и многих других. Это огромный объём информации, который первым встречает, помогает сориентироваться и систематизировать именно помощник, - подчеркнул Сергей Дубовой.

Участники семинара обсудили вопросы организации работы с системой электронного документооборота, взаимодействия с сотрудниками аппарата Думы, государственными органами и гражданами.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Состояние рынка труда в Мурманской области по итогам III квартала 2021 года
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТ-2021УЗНАЙ, чем интересуется твой ребёнок в ИНТЕРНЕТЕУЗНАЙ, чем интересуется твой ребёнок в ИНТЕРНЕТЕ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееБунт на корабле! 17 депутатов горсовета Мурманска пошли против решения партии
-

Последние комментарии

макс
27.10.21 00:49
Освободили, когда пираты уже свинтили с контейнеровоза.))))
Комментарий к новости:Моряки-североморцы - гроза пиратов
Евгений
24.10.21 01:09
Негодяй - отмажется! Кому надо, даст в лапу. Увидите! Веллер вместе с Сысоевым продали новейший кинотеатр "Атлантика" в Мурманске в частные руки, а деньги наверно в свой карман положили? Ужас!
Комментарий к новости:Странное совпадение: Aleksey Borisovich Veller, Mikhail Veller и Sergei Veller хранят 4 миллиона евро в банке Княжества Лихтенштейн
Андрей Сычев. Мурманск - История: "КРЕАТОН" - Видеостудия
22.10.21 16:39
Здравствуйте, мурманчане. Пишу от себя и депутата Мурманской областной Думы, члены парии "Единая Россия" Белошеева М. В. Заявляем Вам, мурманчане, со слов Алексея Борисовича, "что то данная информация
Комментарий к новости:Генпрокуратура, Банк России и Росфинмониторинг занялись проверкой информации о банковском счёте на имя Aleksey Borisovich Veller в одном из финансовых учреждений Лихтенштейна
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире12:30«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)13:00«Такая работа». Художественный сериал, 53 серия (16+)13:45Городские хроники (6+)
-PRO Деньги (16+)В магазинах Мурманской области рекордсмены по росту цен картофель, сливочное масло и пшено-PRO Валюту (16+)Российская валюта потеряла поддержку со стороны налогового периода-PRO Энергетику (18+)Уголь, торф и электрическая энергия уже сегодня успешно заменяют мазут в ряде населенных пунктов Заполярья-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 2 ноября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Региональные парламентарии поддержали социальные законопроекты
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика