В региональном правительстве начались стажировки для участников региональной программы «Герои Севера», которая реализуется по поручению Президента России Владимира Путина

Участники проекта — военнослужащие, мобилизованные и добровольцы, награжденные государственными наградами за мужество и отвагу.

В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области проходит стажировку Сергей Гундарев, участник специальной военной операции, награжденный медалью Жукова, медалью «За проявленную доблесть», а также иные награды за отличие в службе.

Заместитель губернатора Мурманской области Юлия Полиэктова познакомила Сергея Геннадьевича с направлениями работы Минтранса, рассказала про проекты, которые реализуются в Мурманской области с участием министерства.

Вчера Сергей Гундарев вместе с министром посетил объекты ремонта, лично ознакомившись с ходом работ по программе реновации ЗАТО и губернаторскому плану «На Севере — жить!», рассматривая ситуацию глазами представителя министерства, а не рядового наблюдателя.

В Североморске на улице Советской уже обновили тротуары и бортовой камень, а также установили новый остановочный комплекс. В настоящее время подрядная организация приступила к фрезерованию проезжей части, далее – обновление дорожного полотна. На улице Прибрежной в Мурманске также идут работы по обустройству тротуаров.

Напомним, программа «Герои Севера» инициирована губернатором Андреем Чибисом по поручению Президента России Владимира Путина о масштабировании федерального проекта «Время героев». Инициатива направлена на формирование кадрового резерва государственной службы Мурманской области. Программа стартовала 23 февраля 2025 года и призвана обеспечить плавную адаптацию участников СВО к гражданской жизни и помочь им реализовать свой потенциал в сфере государственного и муниципального управления. Обучение участников продлится до мая 2026 года.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/553116/#&gid=1&pid=7

