В региональном правительстве подвели итоги реализации стратегического плана «На Севере – жить» в Кировске

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера во время оперативного совещания глава администрации Кировска Юрий Кузин рассказал о результатах развития города в рамках реализации стратегического плана «На Севере – жить» по основным направлениям.

«При поддержке правительства Мурманской области и компании «ФосАгро» Кировск активно развивается. Среди наиболее приоритетных сфер – благоустройство, здравоохранение, ЖКХ, культура, спорт, образование. За последние четыре года в Кировске благоустроены дворы возле 50 домов, шесть общественных пространств, установлено 16 детских и спортивных площадок. Мы ведем активную работу по реконструкции кинотеатра «Большевик», которая имеет большой общественный отклик. Долгие годы в центре Кировска находилось заброшенное здание, возрождение которого удалось начать, благодаря поддержке лично губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и компании «ФосАгро». В этом году работы должны быть завершены, и в Кировске появится ещё один уникальный объект для отдыха и развития», – рассказал Юрий Кузин.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в городе успешно реализуются региональные и федеральные проекты в сфере образования и поддержки молодёжи: созданы «Точки роста», пространства «Арктической школы», работают модельная библиотека, мини-технопарк «Квантолаб» и IT-КУБ, открыты молодёжные пространства «СОПКИ» и «СОПКИ.СПОРТ». Благодаря модернизации спортивной инфраструктуры созданы комфортные условия для занятий физкультурой и спортом для жителей всех возрастов.

«За четыре года реализация плана «На Севере – жить» позволила увеличить долю населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, с 49,2% до 53,5%. Мы провели более 150 официальных спортивных соревнований по различным видам спорта, которые посещают не только спортсмены и жители Мурманской области, но и туристы, приезжающие в Кировск на отдых из других регионов России. По экспертной оценке, за 2023 год Кировск посетили около 280 тысяч человек», – подчеркнул Юрий Кузин.

При поддержке правительства Мурманской области и компании «ФосАгро» за четыре года приобретено 108 единиц медтехники, медицинское оборудование и пять оснащенных автомобилей скорой помощи, проведены капитальные ремонты медучреждений, монтаж фельдшерско-акушерских пунктов в Титане и Коашве.

Фото: https://gov-murman.ru