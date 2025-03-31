В региональном правительстве рассмотрели вопрос готовности Мурманской области к прохождению паводков и весеннего половодья

Сегодня в ходе оперативного совещания в региональном правительстве рассмотрели готовность региона к прохождению паводков и весеннего половодья в этом году. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис обратил внимание на важность ответственного подхода к подготовке их безаварийного пропуска.

«Мы активно готовится к весенним паводкам, чтобы не допустить происшествий. Следим за состоянием рек и озёр. Для этого задействованы 45 гидропостов. Контроль осуществляется с помощью современных систем: «Водосброс», «ГисВодИнфо» и спутникового мониторинга. В марте проведена проверка готовности спасателей и техники РСЧС к работе в паводковый сезон, а также командно-штабные учения. Подготовлены почти пять тысяч специалистов, 1550 единиц техники, 66 плав средств и восемь единиц авиатехники, сформированы резервы финансовых и материальных ресурсов», – сказал Андрей Чибис.

Губернатор Андрей Чибис подчеркнул, что с учётом выпавшего снега этой зимой, а также постоянно меняющегося температурного режима, в приоритете должны быть предупреждающие меры – важно не исправлять чрезвычайные ситуации, а не допустить их.

«В этом году у нас, особенно в северной части Мурманской области, в Мурманске, наблюдается самый большой за последние 90 лет снежный покров. Необходимо заблаговременно предпринимать действия, в том числе по вскрытию рек, чтобы не допустить подтопления. Прошу вместе с коллегами из МЧС заблаговременно предпринимать решения, направленные на то, чтобы предотвратить ЧС. Снега, правда, крайне много», – сказал губернатор.

Подробнее о работе, проводимой для безаварийного пропуска весеннего половодья и паводков доложили и.о. министра природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области Дмитрий Банников и заместитель губернатора – министр региональной безопасности Мурманской области Артём Долгов.

Фото: https://vk.com/serdechkinid?z=photo611314210_457247751%2Fwall611314210_10303