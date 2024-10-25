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Мурманская область. Арктика (16+)25.10.24 10:15

В региональном правительстве с представителями федерального девелопера и бюро ландшафтной архитектуры обсудили концепцию благоустройства парковой зоны на улице Морской в Мурманске

Вчера в региональном правительстве состоялась рабочая встреча губернатора Мурманской области Андрея Чибиса с представителями федерального девелопера и бюро ландшафтной архитектуры. Стороны обсудили реализацию масштабного проекта, в рамках которого на территории малой Долины Уюты инвестор планирует возвести жилой комплекс, а также выполнить благоустройство парковой зоны для горожан.

«Между правительством Мурманской области и федеральным девелопером мы подписали соответствующее соглашение на полях Петербургского международного экономического форума. Сегодня мы оценим текущий статус работ, проводимых в рамках данного проекта, и обсудим ключевые вопросы», – сказал губернатор Андрей Чибис.

В частности, на повестку рабочей встречи вынесли обсуждение концепции благоустройства территории малой Долины Уюта, разработанной бюро ландшафтной архитектуры.

«Являясь ответственным девелопером, мы понимаем значимость и ландшафтно-эстетическую ценность малой Долины Уюта и намерены вдохнуть новую жизнь в эту территорию. Мы в несколько этапов выполним качественное благоустройство парковой зоны по авторскому проекту, подчеркивающему красоту и уникальность северной природы. Работая в тесном взаимодействии с властями региона и именитым бюро с многолетним опытом создания актуальных ландшафтных решений, мы создадим парковое пространство с инфраструктурой для отдыха жителей и гостей Мурманска, бережно сохранив существующую экосистему», - подчеркнул вице-президент по развитию Денис Лебедев.

По словам Ирины Чебоненко, управляющего партнёра, парк станет точкой притяжения не только для жителей микрорайона, но и для всех мурманчан. Ключевая идея проекта благоустройства – сохранить уникальный колорит северной природы и создать многофункциональное общественное пространство для активного досуга, семейного отдыха и т.п.

«Мы работаем в разных регионах России, и Мурманская область – пожалуй, самая северная территория, на которой будут реализованы наши проекты. Малая Долина Уюта представляет большой интерес с точки зрения ландшафтного дизайна. Здесь есть ручьи и другие водоёмы, которые не замерзают в холодное время года. Общая концепция парковой зоны вдохновлена ледовыми узорами, которые появляются зимой на воде. Мы с большим уважением относимся к уникальной флоре и фауне северного края, стремимся сохранять первозданную красоту хрупкой природы и не нарушать гармонию лишними элементами. Именно поэтому мы планируем использовать в работе природные материалы – дерево и камни. В будущем парке, который станет многофункциональной точкой притяжения всех мурманчан, будут сохранены природные биотропы, а также появится лыжная трасса. Общая протяжённость всех прогулочных зон в парке составит порядка 7 км. В проект парковой зоны войдёт и детский игровой комплекс «Полянка полярника», – рассказала управляющий партнёр Ирина Чебоненко.

По итогам обсуждения проекта благоустройства территории малой Долины Уюта стороны внесли конструктивные замечания и предложения по его доработке.

Соглашение правительства Мурманской области с федеральным девелопером предполагает реализацию проекта на территории площадью 20,7 гектара. В пешей доступности от проекта расположены детские сады, гимназия, а также многочисленные магазины и предприятия сферы услуг. Проект будет реализован в несколько очередей, отмечает Министерство информационной политики Мурманской области.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

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Последние комментарии

Евгений
24.10.24 11:47
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Сергей
23.10.24 14:47
Очень полезное начинание. Сбер вообще неплохо умеет реализовывать подобные истории.
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Вупи Голдберг
22.10.24 15:15
Чего их искать, они все яндекс такси да маршрутках гоняют. Дилжоны, Нуржоны и прочие джоны. Не Мурманск, а Шервудский лес какой то.
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