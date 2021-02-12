В региональном правительстве состоялось первое заседание комиссии по законопроектной деятельности

Состоялось первое заседание комиссии по законопроектной деятельности под председательством первого заместителя губернатора Мурманской области Оксаны Демченко. Данная комиссия – это коллегиальный орган, образованный при правительстве Мурманской области для обеспечения законопроектной деятельности региональных органов власти, координации работы других участников законотворчества.

В её состав входят губернатор региона и его заместители, руководители органов исполнительной власти Мурманской области, представители Мурманской областной Думы, научных организаций и Общественной палаты Мурманской области.

На первом заседании участники утвердили план работы комиссии, подвели итоги законопроектной деятельности за 2020 год и обсудили проекты новых нормативно-правовых актов, которые предлагается включить в план на 2021 год.

«Дискуссию вызвал законопроект «О молодёжной политике в Мурманской области». Его будет разрабатывать региональное Министерство спорта и молодёжной политики. Федеральный закон «О молодёжной политике в Российской Федерации» уже принят правительством страны в декабре 2020 года и региональный закон тоже должен быть сформулирован. Мы решили уделить этой работе больше времени и провести отдельное заседание с участием представителей общественных и молодежных организаций», – отметила Оксана Демченко по итогам заседания, пишет региональное Министерство информационной политики.