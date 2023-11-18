В региональном Росреестре прошёл семинар с арбитражными управляющими по вопросам несостоятельности (банкротства) физических и юридических лиц

В Управлении Росреестра по Мурманской области состоялся семинар для арбитражных управляющих по вопросам несостоятельности (банкротства) физических и юридических лиц и профилактики нарушений законодательства о банкротстве.

На семинаре была рассмотрена социально значимая позиция Конституционного суда Российской Федерации о размере выплаты прожиточного минимума на несовершеннолетних детей должника-банкрота. Особое внимание участников было обращено на необходимость завершения процедур, применяемых в рамках дела о несостоятельности (банкротства), в установленные законодательством сроки. Также обсуждались вопросы информационного взаимодействия арбитражных управляющих с надзорным органом в целях минимизации бумажного документооборота.

«Проведение подобных встреч способствует открытому диалогу и достижению взаимопонимания между сторонами, участниками дел о банкротстве на территории Мурманской области. На прошедшем семинаре особое внимание было обращено на ежегодное увеличение количества дел о банкротстве и необходимость максимально эффективного исполнения арбитражными управляющим своих обязанностей, особенно в рамках банкротства физических лиц, находящихся в сложном финансовом положении», - прокомментировала заместитель руководителя Управления Росреестра по Мурманской области Любовь Сочнева.

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росреестра по Мурманской области.