В региональном Росреестре состоялся семинар для арбитражных управляющих

10 декабря в Управлении Росреестра по Мурманской области состоялся семинар для арбитражных управляющих по вопросам несостоятельности (банкротства) физических и юридических лиц и профилактики нарушений законодательства о банкротстве. В мероприятии приняли участие судьи Арбитражного суда Мурманской области и представители областного филиала ППК «Роскадастр».

Торжественным моментом начала семинара стало вручение свидетельства по единой программе подготовки арбитражных управляющих Юлии Киселевой.

Руководитель Управления Анна Бойко поздравила нового арбитражного управляющего и пожелала ей успехов в освоении профессии, отметив, что работа в этой области требует не только глубоких знаний, но и высокого уровня профессионализма, честности и умения принимать взвешенные решения. Осуществлять свою деятельность арбитражный управляющий сможет после двухгодичной стажировки, которую будет проходить в саморегулируемых организациях.

Ключевой темой семинара стала профилактика нарушений законодательства о банкротстве. Начальник отдела правового обеспечения и контроля (надзора) в сфере СРО Роман Пустовидов разъяснил административную практику управления, обратив особое внимание на необходимость соблюдения при банкротстве требований законодательства в части выплаты должникам – физическим лицам прожиточного минимума, а также при использовании арбитражными управляющими счетов должника.

«На семинаре были затронуты актуальные вопросы. Возникла достаточно интересная дискуссия. Смогли ознакомиться также с позицией суда, Роскадастра по некоторым актуальным вопросам. Ну, и в целом интересная статистика, приведённая в докладе. Было очень интересно», – поделился впечатлениями арбитражный управляющий Александр Михновец.

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росреестра по Мурманской области.