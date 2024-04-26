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Мурманская область. Арктика (16+)26.04.24 15:00

В региональном Росреестре состоялся семинар с кадастровыми инженерами

В Управлении Росреестра по Мурманской области прошёл тематический семинар с кадастровыми инженерами, осуществляющими деятельность на территории нашего региона, по вопросам в сфере земли и недвижимости.

Участники обсудили изменения в законодательстве РФ, вступившие в силу 1 апреля 2024 года в части перепланировки помещения в многоквартирном доме. Федеральный закон от 19.12.2023 №608-ФЗ уточнил само понятие перепланировки, а именно перепланировка помещения в многоквартирном доме - это изменение границ или площади такого помещения или образование новых помещений.

Заместитель начальника отдела государственной регистрации недвижимости Елена Курпакова обратила внимание кадастровых инженеров на то, что закон также уточняет сроки подачи документов о перепланировке и реконструкции помещений. Так, завершение перепланировки подтверждается актом приёмочной комиссии, который потом должен быть направлен в Росреестр. Новый закон устанавливает 30-дневный срок для утверждения акта.

Кроме того, органы местного самоуправления, осуществляющие перевод помещения из жилого в нежилое и наоборот или согласование переустройства и перепланировки помещения в многоквартирном доме, в срок не позднее пяти рабочих дней с даты утверждения акта приёмочной комиссии о завершении перепланировки обязаны направить в электронной форме в Росреестр заявление о кадастровом учёте и государственной регистрации права заявителя на перепланированное помещение с приложением к нему технического плана, подготовленного кадастровым инженером.

 

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росреестра по Мурманской области.

 

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