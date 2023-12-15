В региональном Росреестре состоялся семинар с представителями риэлторских сообществ

В Управлении Росреестра по Мурманской области прошёл тематический семинар с профессиональными участниками рынка недвижимости по актуальным вопросам в сфере государственного кадастрового учёта и государственной регистрации прав на недвижимое имущество.

Участники обсудили грядущие изменения в законодательстве о недвижимости, порядок предоставления сведений Единого государственного реестра недвижимости. Сотрудники Росреестра также проинформировали риэлторов о расширении перечня государственных услуг в сфере оформления прав на недвижимость, доступных на портале «Госуслуги», обязанность для юридических лиц осуществлять подачу документов с 1 января 2024 года исключительно в электронном виде и подробно ответили на вопросы.

«Проведение таких семинаров направлено, прежде всего, на повышение качества предоставляемых Росреестром государственных услуг в сфере оформления прав на недвижимость. Информация, доведенная до профессиональных участников рынка недвижимости на стадии законопроекта, позволяет им заранее быть готовыми к предстоящим изменениям», - отметила и.о. руководителя Управления Росреестра по Мурманской области Элеонора Кукунова.

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росреестра по Мурманской области.