В региональном Управлении Росреестра обсудили вопросы создания единой карты-схемы земель сельхозназначения

15 мая в региональном Росреестре состоялось совещание по вопросам реализации на территории Мурманской области мероприятий по созданию единой карты-схемы земель сельскохозяйственного назначения, включая сельскохозяйственные угодья, сбора исходных данных для проведения таких масштабных работ. В мероприятии приняли участие и.о. директора филиала «Роскадастр» Мурманской области Татьяна Лазарева и директор филиала ППК «Роскадастр» «Северо-Кавказское аэрогеодезическое предприятие» Вячеслав Погорелов.

Работа ведётся в рамках государственной программы эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации. В результате анализа архивных материалов, дистанционного зондирования земли, сопоставления региональных и федеральных информационных систем впервые будут получены актуальные сведения о количественных характеристиках земель сельскохозяйственного назначения, включая сельхозугодья.

«Созданная федеральная карта-схема земель сельхозназначения будет обладать полными сведениями о их состоянии, позволит устранить несоответствие данных в различных источниках и выявить потенциал для дальнейшего ввода земель в сельскохозяйственный оборот», - сказал директор филиала ППК «Роскадастр» «Северо-Кавказское аэрогеодезическое предприятие» Вячеслав Погорелов.

Подводя итоги встречи, руководитель Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко отметила важность активного коллегиального взаимодействия региональных органов государственной власти, территориальных Росреестра и Роскадастра для обеспечения полноты необходимых для проведения работ исходных данных по землям сельхозназначения нашего региона.

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росреестра по Мурманской области.