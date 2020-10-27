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Мурманская область. Арктика (16+)27.10.20 16:45

В региональной Думе идёт подготовка законопроектов, связанных с формированием бюджета 2021 года

В Мурманской областной Думе сегодня прошло заседание комитета по бюджету, финансам и налогам под председательством Бориса Пищулина. В нём приняли участие заместитель губернатора области Дмитрий Филиппов, представители профильных министерств региона, Контрольно-счётной палаты, прокуратуры области.

- Идёт подготовка законопроектов, связанных с формированием бюджета 2021 года, - подчеркнул Борис Пищулин в своем комментарии к повестке заседания комитета. - В их числе и ряд законов, связанных с налоговыми льготами, которые приняты на прошлом заседании Думы. Ещё в 2016 году Дума приняла решение о предоставлении «нулевой» налоговой ставки по упрощенной и патентной системах налогообложения для субъектов малого предпринимательства на первые два года их работы. К сожалению, эта норма действовала только по 2020 год. За этот период почти 700 индивидуальных предпринимателей в нашей области воспользовались этими льготами, и это очень хорошо. Мы поддержали тех, кто начинает свое дело. Сейчас в налоговый кодекс РФ внесены изменения, которые позволяют продлить действие этой нормы в регионах.

Региональные парламентарии рассмотрели и одобрили принятие законопроекта, вносящего изменения в статью 3 закона «Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для отдельных категорий налогоплательщиков при применении упрощенной системы налогообложения и (или) патентной системы налогообложения на территории Мурманской области». Корректировка продлевает на территории области «налоговые каникулы» до 1 января 2024 года. Она распространяется на сельское и лесное хозяйство, охоту, рыболовство и рыбоводство, обрабатывающие производства, в социальной сфере - на деятельность в области здравоохранения и социальных услуг, образования и туризма. К научной сфере отнесены профессиональная, научная и техническая деятельность. В сфере бытовых услуг - торговля и ремонт автотранспортных средств и мотоциклов, ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения; деятельность по предоставлению персональных услуг населению (парикмахерские, косметические, химическая стирка и чистка одежды, физкультурно-оздоровительные услуги). Отмечалось, что продление «налоговых каникул» окажет позитивное влияние на предпринимательский климат в регионе и будет способствовать выводу из «тени» физических лиц, предоставляющих услуги в данных сферах, а также занятости граждан. Комитет рекомендовал принять проект закона в первом чтении и окончательной редакции.

Депутаты обсудили и рекомендовали принять в первом чтении проект закона, вносящий изменения в региональный бюджет текущего года. Корректировка предусматривает предоставление акционерному обществу «Мурманэнергосбыт» в 2021 году государственной гарантии Мурманской области в обеспечение исполнения обязательств по кредиту российского банка, привлекаемому для расчетов с поставщиками ресурсов, в том числе с поставщиками топлива. Основная цель изменений - обеспечение бесперебойного прохождения отопительного сезона на территории Мурманской области.

Во втором чтении и окончательной редакции рекомендовано принять проект закона, вносящий изменения в статью 6 закона «О транспортном налоге». Он предусматривает освобождение от уплаты транспортного налога для владельцев электромобилей мощностью до 200 л.с. (147,1 кВт) включительно. Проект закона направлен на стимулирование физических и юридических лиц к приобретению электромобилей, являющихся гораздо более экологически безопасным транспортом, и их распространению на территории Мурманской области.

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