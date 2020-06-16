В региональной общественной палате обсудили подготовку к проведению общероссийского дня голосования

Основной темой обсуждения на заседании Совета Общественной палаты Мурманской области стала подготовка к проведению общероссийского дня голосования.

В целях наблюдения за проведением общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации Общественная палата Мурманской области продолжает прием заявок по кандидатам для назначения наблюдателей в избирательные комиссии, расположенные на территории региона.

На текущую дату подписано 26 соглашений с общественными организациями региона и региональными отделениями политических партий и эта работа продолжается. В адрес палаты представлено более 700 кандидатур в наблюдатели. Список кандидатов пополняется ежедневно.

По решению Совета ОПМО прием документов от кандидатов в наблюдатели завершится 21 июня 2020 года.

Совместно с Избиркомом Мурманской области будут проведены обучающие консультации общественных наблюдателей.

В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции и обеспечения безопасности граждан все мероприятия проходят в дистанционном режиме.