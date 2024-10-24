В региональные соревнованиях по универсальному бою за медали боролись 130 спортсменов из Мурманска, Североморска и Колы

В Мурманске 19 и 20 октября прошли чемпионат и первенство Мурманской области по универсальному бою. В Легкоатлетическом манеже спортсмены состязались в дисциплинах «Лайт-весовая категория» и «Весовая категория». Всего в соревнованиях приняли участие порядка 130 спортсменов из Мурманска, Североморска и Колы.

На церемонии открытия председатель мурманской региональной общественной организации «Спортивная Федерация «Универсальный бой» Иван Мазяркин пожелал участникам победы и веры в себя.

«Сегодня проигравших здесь нет. Каждый спортсмен, который переступил через себя и преодолел свой страх, – уже победитель. Самый главный соперник – это мы сами», – сказал Иван Мазяркин.

В рамках чемпионата победу каждый в своей весовой категории одержали: Анна Ражева, Ахмед Джахпаров, Керим Юсупов, Андрей Коробицын, Куаныш Бижигитов, Рамазан Хайруллаев и Иван Кныш. В первенстве Мурманской области лучшими в своих весовых и возрастных категориях стали: Владислав Савельев, Георгий Шашков, Кирилл Сковородко, Мурат Максимкин, Евгений Казаченко, Артур Алеян, Михаил Никитин, Ульяна Щербенева, Светлана Смирнова, Игорь Щербина, Владимир Жеребцов, Леонид Федоров, Олег Осипов, Валерий Царьков, Радель Ахметзянов, Денис Макаров, Расул Чупанов, Александр Сорокин, Максим Гуляев, Кирилл Собаль, Виктория Жбанова, Евгений Куйкин, Кристина Виноградова, Егор Шпак, Никита Микитенко и Артем Шелофаев.

Как сообщает региональное Министерство спорта, соревнования по универсальному бою проводятся с целью развития данного вида спорта в Мурманской области. Главные задачи: приобретение соревновательного опыта, повышение мастерства спортсменов, выявление сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов в спортивные сборные команды Мурманской области на 2025 год и участие в официальных спортивных соревнованиях, выполнение спортивных разрядов, а также подготовка спортивного резерва.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/