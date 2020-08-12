В региональных исправительных колониях и СИЗО более 200 осужденных сдали нормы ГТО

В исправительных колониях и следственных изоляторах Мурманской области в рамках мероприятий Дня физкультурника осужденные сдавали нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Наиболее спортивно подготовленные осужденные, изъявившие желание сдавать комплекс ГТО, выполняли в своих возрастных группах доступные в условиях режимных учреждений виды нормативов: рывок пудовой гири, подтягивания на перекладине, отжимания на брусьях, спринт, прыжки в длину, ряд гимнастических упражнений.

Активную поддержку участникам оказывали болельщики. Наибольший интерес среди тех, кто сам не участвовал, но активно наблюдал за спортивными мероприятиями, вызвали упражнения с гирями, спринт и подтягивания.

Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Мурманской области, в общей сложности сдать отдельные нормативы комплекса ГТО смогли более 200 осужденных. Все они были награждены памятными грамотами и сладкими призами. Показавшие лучшие результаты будут поощрены руководством учреждений, а информацию об их спортивных успехах разместят на стендах учреждений, посвященных спортивным достижениям.

В перспективе будет рассмотрен вопрос об организации сдачи нормативов осуждёнными учреждений уголовно-исполнительной системы Мурманской области с возможностью получения ими «золотого», «серебряного» или «бронзового» знака ГТО.