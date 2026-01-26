В региональный центр психологической работы Северного флота прибыли курсанты для прохождения стажировки

В региональный центр психологической работы Северного флота для прохождения практики прибыли курсанты факультета психологии Военного университета имени князя Александра Невского Минобороны России.

Производственная практика курсантов будет проходить в воинских частях Северного флота в должности «психолог группы психологической работы». Работа во время практики будет организована согласно индивидуального задания на стажировку.

В соединениях и воинских частях для курсантов доступны все направления психологической деятельности.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, опыт психологической работы с военнослужащими, полученный при прохождении практики в войсковых частях, важен и необходим для формирования профессионально важных качеств офицера-психолога. Курсанты смогут на практике применить теоретические знания, полученные в Военном университете.

