В региональный реестр квалифицированных подрядчиков капремонта включены 17 компаний

Министерством строительства Мурманской области проведен предварительный отбор в региональный реестр квалифицированных подрядных организаций, имеющих право принимать участие в электронных аукционах на проектирование и выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

По итогам конкурса из 19 заявившихся компаний в реестр вошли 12 имеющих право выполнять работы по проектированию объектов капремонта. Пять из них – из Мурманской области, остальные представляют Москву и Московскую область, Санкт-Петербург, Татарстан, Краснодарский край, Самарскую, Кировскую и Омскую области.

В реестр квалифицированных подрядчиков, имеющих право непосредственно выполнять работы по капитальному ремонту многоквартирных домов, вошли 5 компаний из 12 заявившихся. Только две из них местные, остальные – из Санкт-Петербурга, Самарской и Саратовской областей.

«Реестр квалифицированных подрядчиков, имеющих право выполнять работы по проектированию и капитальному ремонту многоквартирных домов, мы обновляем регулярно. Все компании, которые были включены в него в этом году, нам хорошо известны. Такие конкурсы позволяют повысить конкуренцию на рынке капремонта и, соответственно, повысить качество исполнения работ», – отметил и.о. министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков.