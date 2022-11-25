В региональный реестр квалифицированных подрядчиков капремонта включены 20 компаний

В 2022 году капитальный ремонт проводится в 416 многоквартирных домах на территории Мурманской области. Для того, чтобы обеспечить достойное качество услуг, оказываемых подрядными организациями, Министерством строительства Мурманской области был объявлен конкурс на внесение в реестр квалифицированных подрядчиков.

Приём заявок от желающих получить право принимать участие в электронных аукционах на выполнение работ по оценке технического состояния, разработке проектной документации и капитальному ремонту многоквартирных домов, продлился с 14 по 22 ноября. За это время в предварительном отборе приняли участие 32 подрядные организации со всей России. Заявки поступили из Мурманска и Мурманской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Пермского края, Калужской, Свердловской и Белгородских областей, а также из Республики Беларусь.

Как сообщает региональное Министерство строительства, по итогам конкурса 20 компаний внесено в региональный реестр. Четыре подрядчика из них имеют право оценивать техническое состояние дома, разрабатывать проектную документацию на проведение ремонта общедомового имущества, а также на ремонт или замену лифта. Еще семь компаний могут выполнять только капитальный ремонт общедомового имущества, а девять – оказывать услуги по ремонту или замене лифтового оборудования.

Фото: https://gov-murman.ru