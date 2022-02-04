В региональный сосудистый центр поступит новое медицинское оборудование

В рамках программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» для Регионального сосудистого центра Мурманской областной клинической больницы будут закуплены цифровая ангиографическая рентгеновская система и хирургический микроскоп.

Как сообщает региональное Министерства здравоохранения, федеральный бюджетом на эти цели было предусмотрено порядка 66 млн, однако в связи со значительным увеличением в 2021 году стоимости медицинского оборудования финансирования оказалось недостаточно. Было принято решение о выделении из резервного фонда правительства Мурманской области дополнительных средств в размере 41,6 млн рублей. Таким образом, задача национального проекта будет реализована в полном объёме.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/438889/#&gid=1&pid=1