В региональный закон о мерах поддержки нуждающихся семей с детьми внесены изменения

Мурманская областная Дума вчера приняла в первом чтении и окончательной редакции законопроект «О внесении изменений в закон Мурманской области «О ежемесячной денежной выплате на ребёнка в возрасте от трёх до семи лет включительно».

Во исполнение указа Президента Российской Федерации от 10.03.2021 № 140 «О некоторых вопросах, связанных с осуществлением ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной указом Президента Российской Федерации от 20.03.2020 № 199 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» законопроектом установлен размер, порядок и условия предоставления в регионе нуждающимся в социальной поддержке семьям, имеющим детей, ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно.

Размер ежемесячной выплаты составит 50, 75 или 100 процентов величины прожиточного минимума для детей, установленной в Мурманской области на дату обращения за назначением ежемесячной выплаты, и будет зависеть от доходов семьи.

Размер ежемесячной выплаты подлежит перерасчету с 1 января года, следующего за годом обращения за назначением такой выплаты, исходя из ежегодного изменения величины прожиточного минимума для детей, установленной в Мурманской области.

На 2021 год величина прожиточного минимума для детей по Мурманской области установлена в размере 18650,00 рублей.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, сообщает региональное Министерство труда и социального развития.