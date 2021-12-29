В регионе активизирована модернизация системы водоснабжения

Вчера на итоговой пресс-конференции правительства Мурманской области заместитель губернатора Юрий Сердечкин рассказал о переводе Ленинского округа Мурманска на закрытую систему горячего водоснабжения. Программа предусматривает установку индивидуальных теплопунктов в жилых домах, что обеспечивает жителей чистой горячей водой.

«Мы часто слышим вопрос, почему проект рассчитан на 5 лет? Во-первых, он достаточно дорогой – 2,5 миллиарда рублей. Во-вторых, мы разбили его по этапам. Те дома, где достаточно заменить оборудование, идут в этом и в следующем году. Чтобы произвести замену в остальных домах, требуется перекладка части сетей ресурсоснабжающих организаций, поэтому они в программе стоят на более поздний срок. Но весь Ленинский округ, включая Росляково, – 471 дом будет переведён на закрытую систему», – пояснил Юрий Сердечкин.

В 2021 году 29 домов переведены на закрытую систему ГВС, в них установлены 30 теплопунктов. В 2022 таким оборудованием оснастят ещё 108 домов. В открытом доступе в Интернете есть интерактивная карта с обозначением очередности домов.

До перевода на закрытую системы ГВС система была открытой, и горячая вода в краны поступала из системы теплоснабжения. Из-за этого вода имела желтый цвет и неприятный запах.

«Когда мы начали разбираться с этим вопросом, мне говорили, что это невозможно, что так построено в советское время, – прокомментировал губернатор Андрей Чибис. – Мы в этом году нашли набор решений, посмотрели, как это работает. В домах, где замена уже сделана, совсем другое качество жизни. Мы приняли совместное взвешенное решение: да, это недёшево, но мы должны эту проблему в городе решить, и мы решим. В нашей стране и области есть и другие города с такой проблемой. Мы начали с Мурманска и доведём эту работу до конца».

При этом в регионе есть и другие проекты, направленные на улучшение качества воды. В рамках федерального проекта «Чистая вода» реализуются проекты по строительству водозаборных сооружений с системами очистки питьевой воды. В настоящее время идёт строительство водозаборных сооружений в Териберке. Стоимость строительства объекта составляет за весь период реализации 151 млн 596,94 тысячи рублей. Планируется, что объект будет введён в эксплуатацию в декабре 2022 года.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, кроме того, планируется реализовать инфраструктурный проект по реконструкции системы водоснабжения западного берега Кольского залива. Реализация данного проекта позволит обеспечить качественной питьевой водой, прошедшей полный цикл водоподготовки, жителей микрорайонов Абрам-Мыс и Дровяное города Мурманска, а также Минькино, Междуречья, Мишуково. Дополнительно реконструкция обеспечит ресурсом и другие проекты, и объекты капитального строительства.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/433575/#&gid=1&pid=1