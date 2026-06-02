В регионе активно развивается инфраструктура детства, а сеть молодёжных пространств «СОПКИ» стала визитной карточкой Заполярья»

Вчера на оперативном совещании уполномоченный по правам ребёнка в Мурманской области Алевтина Андреева подробно рассказала о выстроенной в регионе системной работе по защите прав и интересов детей. 

Так, она высоко оценила широкий комплекс мер социальной поддержки семей – от момента заключения брака и планирования первенца до оказания помощи после рождения ребёнка. Алевтина Андреева отметила, что в области активно развивается инфраструктура детства, а сеть молодёжных пространств «СОПКИ» стала визитной карточкой Кольского Заполярья.

«В Мурманской области действует 26 мер социальной поддержки семей с детьми. Проект «На Севере – малыш», в который входит поддержка беременных и родивших женщин, является реальной помощью в такое важное для семьи время. Важный показатель – устойчивый рост многодетных семей, который практически удвоился за семь лет. В муниципалитетах строятся и благоустраиваются детские и спортивные площадки, модернизируются детские сады и школы с ремонтом «под ключ», создаются модельные библиотеки, для профессионального развития детей и молодёжи открыты «Точки роста», «Кванториумы» и ИТ-кубы. Среди подростков популярна сеть пространств «СОПКИ», этот проект высоко оценили на федеральном уровне», – сказала Алевтина Андреева.

Губернаторский проект «Работа рядом» даёт подросткам возможность трудоустроиться в свободное от учёбы время. По словам Алевтины Андреевой, в 2025 году был проведен мониторинг, в котором приняли участие порядка 10 тысяч северян. Опрос показал, что абсолютное большинство ребят, получивших трудовой опыт, хотят продолжить работать дальше и ответственно относятся к труду.

«Благодаря принимаемым мерам по профилактике социального сиротства и семьесберегающему подходу, внедренному в работу помогающих служб, мы отмечаем динамику снижения числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в организациях. Моя основная задача – защита прав и интересов детей, в том числе в судебном порядке. И, конечно, здесь важно оперативное и конструктивное взаимодействие между всеми органами власти, профильными ведомствами, институтами гражданского общества. И эта работа в Мурманской области выстроена эффективно», – отметила Уполномоченный по правам ребёнка.

Алевтина Андреева также рассказала, что в 2025 году было рассмотрено 314 обращений граждан. Основная тематика – семейное неблагополучие, здравоохранение, социальное обеспечение, жилищные вопросы, а также оказание юридической помощи.

Так, по её словам, за последние пять лет удалось выстроить систему оказания бесплатной юридической помощи в вопросах защиты прав и интересов детей. С января 2026 года на базе областного Центра социальной поддержки населения работает Государственное юридическое бюро. Дополнительно заключено соглашение о взаимодействии с Адвокатской палатой Мурманской области, проводится правовое просвещение детей и родителей, беседы в школах и колледжах, встречи с родительскими коллективами, информационно-разъяснительная работа в СМИ. Со списком адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь семьям с детьми на территории Мурманской области, можно ознакомиться по ссылке.

Детский правозащитник также напомнила родителям о важности обеспечения безопасности детей на летних каникулах: не оставлять малышей наедине с открытыми окнами; организовать полезную занятость для школьников; напомнить детям правила дорожного движения; не допускать прогулок без сопровождения взрослых у воды и купания в водоёмах; рассказать подросткам о возможности трудоустройства в свободное от учёбы время.

Губернатор поблагодарил Алевтину Андрееву за эффективную работу и обратил внимание коллег из муниципалитетов: важно крайне чувствительно относиться к каждой ситуации, которая касается благополучия детей, а задача системы профилактики – защитить ребёнка и помочь семье выйти из сложной жизненной ситуации.

 

 

