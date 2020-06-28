В регионе Балтийского моря увеличился уровень радиации

Как сообщает служба новостей «Yle», ссылаясь на информацию Центра ядерной и радиационной безопасности «STUK», в регионе Балтийского моря чуть увеличился уровень радиации. Ещё 16 и 17 июня «STUK» зафиксировал в воздухе Хельсинки небольшое количество радиоактивных изотопов кобальта, рутения и цезия.

Однако директор департамента радиационного контроля окружающей среды «STUK» Пиа Вестербакка уверяет, что причин для беспокойства нет, и радиация не образовалась в результате взрыва.

– Количество радиоактивных веществ очень маленькое, и не влияет на окружающую среду или здоровье человека.

Увеличение радиации также отметили в соцсетях. Карта организации, выступающей против ядерных испытаний, показывает жёлтым цветом район, где может находиться источник радиации.

Источник радиации пока не найден. Анализы, собранные в разных местах, будут готовы к следующей неделе. На вопрос, может ли Россия быть источником, Вестербакка отвечает с осторожностью: «Расследование все ещё продолжается. Да, ветер дул с востока. Но сейчас мы ждём дополнительной информации, например, о том, как вращались воздушные потоки. Радиоактивные изотопы также заметили в Швеции и Норвегии».